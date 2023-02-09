В Турции 8-летнюю девочку чудом спасли после 64 часов заточения под завалами

Турецкие спасатели достали восьмилетнюю девочку из руин после 64 часов заточения. Из-за мощного землетрясения ребенок оказался в ловушке среди обломков.

Почти трое суток маленькая Нисса провела без еды и воды, пока ее не обнаружила спасательная группа. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

А это кадры из Сирии. Разбирая булыжники, спасатели услышали слабый писк. Осторожно убрали камни и пыль. Увиденное их поразило — под завалами оказалась семья.

Отец и старший ребенок не выжили. А вот младшего достали живым — отец закрыл собой его от ударов. Обезвоженного и изможденного малыша передали медикам.