В Турции 8-летнюю девочку чудом спасли после 64 часов заточения под завалами

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Маленькая Нисса провела без еды и воды почти трое суток. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya; 5-tv.ru

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Турецкие спасатели достали восьмилетнюю девочку из руин после 64 часов заточения. Из-за мощного землетрясения ребенок оказался в ловушке среди обломков.

Почти трое суток маленькая Нисса провела без еды и воды, пока ее не обнаружила спасательная группа. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

А это кадры из Сирии. Разбирая булыжники, спасатели услышали слабый писк. Осторожно убрали камни и пыль. Увиденное их поразило — под завалами оказалась семья.

Отец и старший ребенок не выжили. А вот младшего достали живым — отец закрыл собой его от ударов. Обезвоженного и изможденного малыша передали медикам.

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