После землетрясения жители Турции живут надеждой увидеть своих родных и близких

Эфирная новость 43

Многие остались без домов, но еще больше людей хотят услышать от спасателей слова том, что их близкие живы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy; 5-tv.ru

Людей под завалами в Турции сейчас ищут не только спасатели, но и родственники: многие не возвращаются в свои дома и ночуют прямо в машинах перед грудами бетона и металла, под которыми до сих пор слышны крики о помощи. Станислав Григорьев пообщался с теми, кто уже несколько суток живет надеждой увидеть своих близких.

Самое страшное место сейчас в Газиантепе — улица Ибрагимли. Здесь, в районе новостроек разрушено сразу несколько домов. И все эти люди — либо жильцы этих зданий, либо те, кто пришли сюда узнать о судьбе своих родственников. Надежда здесь не умирает.

Джихан и Юдум стоят на морозе, перед развалинами, уже третий день. Ночуют в машине, в свой собственный дом, хотя он уцелел, не возвращаются. Над грудами обломков, тем временем, кипит работа, и каждая минута приносит вести: вот вот, еще немного и, может быть, будет спасена еще чья-то жизнь.

Ночует в машине и другая семья. Владелец колбасной лавки Эрджан показывает, как все размещаются в старой легковушке.

Эта семья, можно сказать, и не пострадала в результате землетрясения. Даже их дети не кажутся напуганными. Но красноречивое свидетельство опасности прямо перед окнами их лавки. Старинная крепость Газиантепа — основная достопримечательность города — сильно пострадала.

Куски кладки старинных башен скатились с горы прямо на то место, где гуляют туристы. Очевидно, здесь будет очень много работы у реставраторов. Впрочем, Газиантеп видал очень много бед за свою историю. А сама крепость неоднократно разрушалась и перестраивалась еще с последних веков до нашей эры. Ей любое землетрясение нипочем.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
«Всего доброго»: Путин попрощался с иностранными компаниями
16:01
Землетрясение сравняло с землей центр города Кахраманмараш в Турции
15:54
«Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия
15:41
Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
15:35
Землетрясение в Турции вызовет потрясения для мировой экономики
15:21
Число погибших из-за взрыва газа в Новосибирске достигло семи человек

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023