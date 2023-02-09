Российский самолет-амфибия Бе-200 потушил горевший трое суток склад в Турции

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Во время землетрясения в порту опрокинулись и загорелись контейнеры с нефтепродуктами. Чтобы погасить огонь, потребовался «водяной удар».

Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC; 5-tv.ru

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Российский самолет-амфибия Бе-200 погасил пожар в турецком порту Искандерун. Наш борт в один момент сбросил на очаг возгорания тонны морской воды, набрав ее в море.

Как рассказали в МЧС, этот способ тушения называется «водяной удар». Уже с первого захода российскому экипажу Бе-200 удалось сбить пламя. Помогали заливать огонь корабли турецкого военного флота.

Пожар полыхал трое суток — во время землетрясения на складе опрокинулись и загорелись контейнеры с нефтепродуктами. А накануне — по неизвестной причине — он вспыхнул с новой силой через два часа после отъезда турецких спасателей. Сейчас угрозы повторных возгораний нет.

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