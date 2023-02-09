Землетрясение сравняло с землей центр города Кахраманмараш в Турции
Под завалами все еще остаются люди, спасатели работают без отдыха.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya; 5-tv.ru
Руины остались вместо центра города Кахраманмараш в Турции. Видео разрушений с дрона снял корреспондент «Известий».
Третий день спасатели разбирают завалы, оставшиеся от жилых домов. Многоэтажки буквально сложились после подземных толчков.
Афтершоки продолжаются и весьма вероятно, они еще будут продолжаться. Сейсмологи по всему миру дают разные прогнозы, но в целом почти единогласно заявляют: продолжаться колебания подземных плит будут еще минимум недели, а возможно и месяцы.
Общее число погибших из-за землетрясения превысило 14 тысяч, а пострадавших уже порядка ста тысяч.
Ранее 5-tv.ru показывал, как людей находят под завалами после землетрясения в Турции.
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