Землетрясение сравняло с землей центр города Кахраманмараш в Турции

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30

Под завалами все еще остаются люди, спасатели работают без отдыха.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya; 5-tv.ru

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Руины остались вместо центра города Кахраманмараш в Турции. Видео разрушений с дрона снял корреспондент «Известий».

Третий день спасатели разбирают завалы, оставшиеся от жилых домов. Многоэтажки буквально сложились после подземных толчков.

Афтершоки продолжаются и весьма вероятно, они еще будут продолжаться. Сейсмологи по всему миру дают разные прогнозы, но в целом почти единогласно заявляют: продолжаться колебания подземных плит будут еще минимум недели, а возможно и месяцы.

Общее число погибших из-за землетрясения превысило 14 тысяч, а пострадавших уже порядка ста тысяч.

Ранее 5-tv.ru показывал, как людей находят под завалами после землетрясения в Турции.

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