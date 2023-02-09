Максима Галкина* жестко раскритиковали за безразличие к землетрясению в Турции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 113

Максим Галкин* анонсировал выступление в Турции и был обвинен за безразличие

Максима Галкина* жестко раскритиковали за безразличие к землетрясению в Турции

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Знаменитого комика ничего не волнует, кроме себя любимого?

Певица Алла Пугачева вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* стали чуть ли ни самыми обсуждаемыми персонами в прошлом году. Все дело в неожиданном поступке комика после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Шутник раскритиковал действия ВС РФ, вместе с семьей улетел в Израиль и уже там начал негативно высказываться как в адрес родины, так в адрес самих россиян, которые любили знаменитость всем сердцем и не ожидали такого предательства.

В отличие от мужа, Пугачева долго не высказывала свою позицию. В конце августа 2022 года вокалистка даже прилетела в РФ вместе с детьми двойняшками Лизой и Гарри. Правда, спустя месяц Алла Борисовна забрала наследников и улетела в Европу. Поклонники не надеются, что исполнительница вернется на родину в ближайшее время.

В этом они винят Галкина, который очаровал супругу и настроил против родной страны. Многие подписчики даже не верят, что в юмористе осталась хоть капля добродушия и человеколюбия. Например, только недавно артист решил разрекламировать свое выступление в Стамбуле, позвав публику в соцсетях.

«Скоро мой концерт», — беззаботно и с улыбкой произнес Максим.

Казалось бы, что в этом плохого? Человек говорит о своем выступлении. Однако поклонники раскритиковали комика. В Турции недавно произошло мощнейшее землетрясение, погибло свыше восьми тысяч человек, некоторые до сих пор остались под завалами и ждут помощи от спасателей. Весь мир содрогнулся от такой трагедии, многие страны, в том числе и Россия, выслали спасателей на место событий. Это большая боль не только для всей Западной Азии, но и для всего мира.

Правда, Галкину совсем не до этого. Он даже не выразил соболезнования тысячам погибших, не сказал слова сочувствия их родным и пострадавшим из-за сильной трагедии. Сейчас у комика предстоит концерт и это все, что его беспокоит.

Ранее 5-tv.ru показывал, как сильно изменился сбежавший из России Галкин*.

*— признан иностранным агентом на территории РФ.

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