Сбежавший из России Максим Галкин* перекрасился в рыжеватого блондина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Сменивший имидж юморист анонсировал концерт в Стамбуле в День всех влюбленных. Это значит, что Алла Пугачева проведет праздник в компании детей.

Сбежавший из России Максим Галкин* перекрасился в рыжеватого блондина

Фото: Instagram** / maxgalkinru

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Юморист Максим Галкин* за последний год немало раз шокировал публику. Если прежде причиной становились его антироссийские высказывания, то теперь — внешний вид. В личном блоге он показал результат работы стилиста.

Темные волосы — именно с ними публика узнала Галкина и все эти годы созерцала — стали осветленными. Причем отдают рыжеватым оттенком. Изменился не только цвет, но и укладка. Теперь волосы юморист зачесывает на бок.

описаниеМаксим Галкин осветлил волосы. Фото: Instagram** / maxgalkinru

В таком виде Галкин анонсировал концерт в Стамбуле в День всех влюбленных — 14 февраля. Это значит, что Алла Пугачева праздник будет встречать в Израиле лишь в компании детей. Но, кажется, певица привыкла за последний год к такому. Ведь после отъезда из России юморист только и делает, что колесит по миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, приедет ли Алла Пугачева в Россию ради юбилея Резника в апреле.

*— признан иностранным агентом на территории РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Сбежавший из России Максим Галкин* перекрасился в рыжеватого блондина

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