Какие разработки заинтересовали Путина на заседании Агентства стратегических инициатив

Глава государства пожелал всего хорошего западным брендам, которые покинули Россию. Это открыло новые возможности перед отечественными производителями.

Западные компании покидают Россию без всякого удовольствия и несут убытки. Владимир Путин пожелал им всего хорошего и рассказал, что наш бизнес справляется с ситуацией.

Заявления прозвучали сегодня во время заседания наблюдательного совета Агентств стратегических инициатив (АСИ). Структура занимается поддержкой важных проектов в стране, которые касаются отечественных разработок в сфере медицины, образования, строительства дорог и жилья. Особенно это важно в условиях санкций. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

В 13 лет Оксана Домрачева выполнила норматив мастера спорта по плаванию — на чемпионате Москвы. Спорт любит с детства. Еще шесть лет назад продемонстрировала президенту, как лихо умеет управляться скакалкой. С помощью протеза. Сейчас у Оксаны он нового поколение — бионический протез. Качество жизни изменилось радикально.

«Вчера как раз я себе сделала чай и несла все сразу, а не в два захода», — рассказала девушка.

Это наша отечественная разработка, которую курирует АСИ. Сейчас у авторов подобных проектов есть все шансы для рывка. Президент, правда, требует быть смелее в желаниях.

«В нашей стране на порядок меньше малых протезных предприятий, чем в лидирующих государствах при сопоставимой численности населения», — отметил гендиректор и основатель компании по изготовлению протезов Андрей Давидюк.

«Вы когда подготовите предложения?» — спросил в ответ президент.

«Будем очень стараться сделать это в течение двух-трех месяцев», — ответил Андрей Давидюк.

«Да ладно… А почему два-три месяца? Это же ваша работа! Две-три недели — я понимаю. А два-три месяца — это же совсем много», — удивился Владимир Путин.

Раньше нашим проектам было сложно конкурировать с заморскими продуктами. У иностранцев стартовые позиции изначально были другими.

«Без поддержки государства многие компании с мировыми брендами не смогли бы выйти на такие позиции. Но сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего им доброго. Наверное, кто-то думал, что у нас сразу все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», — высказался глава государства.

АСИ помогает воплотить идеи, которые могут реально сделать жизнь россиян лучше. Взять хотя бы проект «Возвращение» — это помощь военнослужащим, которые вернулись домой из зоны СВО. Стартап находится в Самарской области. Дает полную диспансеризацию и реабилитацию.

«У меня была контузия, осколочное ранение пальцев рук. Но благодаря врачам данного госпиталя я стал чувствовать себя намного лучше», — рассказал боец с позывным «Хусейн».

В поликлиниках — зеленый коридор — чтобы не стоять в очередях. Это называется «бесшовный путь» — когда у вернувшихся бойцов не возникает вопросов, куда обратиться за помощью.

«Оформлено как-то все, что вы делаете по реабилитации наших ребят, возвращающихся из зоны боевых действий?» — спросил президент.

«Это оформлено в комплексном межведомственном плане», — ответила региональный сервисный уполномоченный (РСУ) в Самарской области Наталья Полянскова.

«Максим Станиславович (Орешкин, помощник президента РФ — Прим. ред.), вы слышите? Я попрошу вас эту часть работы — как минимум эту часть — взять и соответствующим образом обработать. А потом за моей подписью направить в правительство и в регионы. Чтобы люди взяли оттуда самое лучшее и эффективно работающее» — поручил Владимир Путин.

АСИ разрабатывает своеобразные памятки — социальный стандарт для регионов. На все случаи жизни. Это и рождение ребенка, и выход на пенсию, и поиск работы — все должно быть тоже «бесшовным». В том числе на новых территориях — это особое требование президента — в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«В прошлом году мы несколько десятков человек вывезли для оказания медицинской помощи в структуры ФМБА, регионы принимают активно, клиники РЖД», — рассказала гендиректор АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Задача кураторов из АСИ — вовремя заметить идеи, которые выстрелят. И тут никаких ограничений. Вот такие беспилотные аппараты сейчас можно использовать для облета сельхозполей. А в перспективе на базе коптера можно сделать и аэротакси.

«Беспилотные системы — настоящий катализатор так называемых сквозных технологий. В таких областях как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника», — отметил Владимир Путин.

Конечно, у зарубежных инноваторов нужно брать все лучшее. Но только международными стандартами мыслить не стоит.

«Я обратил внимание вот на что. Вы когда сейчас говорили, сказали такую фразу: „В других странах, лучших в мире…“. Лучшая страна в мире — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто», — подчеркнул президент.

Поэтому все наши разработки должны конкурировать не только на российском рынке. Цели грандиознее — выходить на международные площадки. В конце концов, многим нашим ноу-хау нет аналогов в мире.