Какие разработки заинтересовали Путина на заседании Агентства стратегических инициатив

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Владимир Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Глава государства пожелал всего хорошего западным брендам, которые покинули Россию. Это открыло новые возможности перед отечественными производителями.

Западные компании покидают Россию без всякого удовольствия и несут убытки. Владимир Путин пожелал им всего хорошего и рассказал, что наш бизнес справляется с ситуацией.

Заявления прозвучали сегодня во время заседания наблюдательного совета Агентств стратегических инициатив (АСИ). Структура занимается поддержкой важных проектов в стране, которые касаются отечественных разработок в сфере медицины, образования, строительства дорог и жилья. Особенно это важно в условиях санкций. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

В 13 лет Оксана Домрачева выполнила норматив мастера спорта по плаванию — на чемпионате Москвы. Спорт любит с детства. Еще шесть лет назад продемонстрировала президенту, как лихо умеет управляться скакалкой. С помощью протеза. Сейчас у Оксаны он нового поколение — бионический протез. Качество жизни изменилось радикально.

«Вчера как раз я себе сделала чай и несла все сразу, а не в два захода», — рассказала девушка.

Это наша отечественная разработка, которую курирует АСИ. Сейчас у авторов подобных проектов есть все шансы для рывка. Президент, правда, требует быть смелее в желаниях.

«В нашей стране на порядок меньше малых протезных предприятий, чем в лидирующих государствах при сопоставимой численности населения», — отметил гендиректор и основатель компании по изготовлению протезов Андрей Давидюк.

«Вы когда подготовите предложения?» — спросил в ответ президент.

«Будем очень стараться сделать это в течение двух-трех месяцев», — ответил Андрей Давидюк.

«Да ладно… А почему два-три месяца? Это же ваша работа! Две-три недели — я понимаю. А два-три месяца — это же совсем много», — удивился Владимир Путин.

Раньше нашим проектам было сложно конкурировать с заморскими продуктами. У иностранцев стартовые позиции изначально были другими.

«Без поддержки государства многие компании с мировыми брендами не смогли бы выйти на такие позиции. Но сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего им доброго. Наверное, кто-то думал, что у нас сразу все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», — высказался глава государства.

АСИ помогает воплотить идеи, которые могут реально сделать жизнь россиян лучше. Взять хотя бы проект «Возвращение» — это помощь военнослужащим, которые вернулись домой из зоны СВО. Стартап находится в Самарской области. Дает полную диспансеризацию и реабилитацию.

«У меня была контузия, осколочное ранение пальцев рук. Но благодаря врачам данного госпиталя я стал чувствовать себя намного лучше», — рассказал боец с позывным «Хусейн».

В поликлиниках — зеленый коридор — чтобы не стоять в очередях. Это называется «бесшовный путь» — когда у вернувшихся бойцов не возникает вопросов, куда обратиться за помощью.

«Оформлено как-то все, что вы делаете по реабилитации наших ребят, возвращающихся из зоны боевых действий?» — спросил президент.

«Это оформлено в комплексном межведомственном плане», — ответила региональный сервисный уполномоченный (РСУ) в Самарской области Наталья Полянскова.

«Максим Станиславович (Орешкин, помощник президента РФ — Прим. ред.), вы слышите? Я попрошу вас эту часть работы — как минимум эту часть — взять и соответствующим образом обработать. А потом за моей подписью направить в правительство и в регионы. Чтобы люди взяли оттуда самое лучшее и эффективно работающее» — поручил Владимир Путин.

АСИ разрабатывает своеобразные памятки — социальный стандарт для регионов. На все случаи жизни. Это и рождение ребенка, и выход на пенсию, и поиск работы — все должно быть тоже «бесшовным». В том числе на новых территориях — это особое требование президента — в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«В прошлом году мы несколько десятков человек вывезли для оказания медицинской помощи в структуры ФМБА, регионы принимают активно, клиники РЖД», — рассказала гендиректор АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Задача кураторов из АСИ — вовремя заметить идеи, которые выстрелят. И тут никаких ограничений. Вот такие беспилотные аппараты сейчас можно использовать для облета сельхозполей. А в перспективе на базе коптера можно сделать и аэротакси.

«Беспилотные системы — настоящий катализатор так называемых сквозных технологий. В таких областях как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника», — отметил Владимир Путин.

Конечно, у зарубежных инноваторов нужно брать все лучшее. Но только международными стандартами мыслить не стоит.

«Я обратил внимание вот на что. Вы когда сейчас говорили, сказали такую фразу: „В других странах, лучших в мире…“. Лучшая страна в мире — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто», — подчеркнул президент.

Поэтому все наши разработки должны конкурировать не только на российском рынке. Цели грандиознее — выходить на международные площадки. В конце концов, многим нашим ноу-хау нет аналогов в мире.

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