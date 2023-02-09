Кто главнее на борту: президент или пилот

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Путин рассказал, как ему во время полета возразил пилот вертолета

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Несмотря на важность поездки, выбор был сделан в пользу безопасности.

Пилот вертолета, на котором летел президент России Владимир Путин, возразил главе государства во время полета. Об этом верховный главнокомандующий рассказал в рамках совещания в Кремле.

«На вертолете летели, видимости никакой, а очень нужно было прибыть на место. Я говорю: „Ну, давайте сядем“. Командир вышел, я уже был президентом, и говорит: „Я командир судна, я принимаю решение, я не полечу“. Развернулся и ушел», — сказал Путин.

Перед этим президент РФ вспоминал другую историю, связанную с полетом на самолете. Тогда, по словам Путина, у крылатой машины заглох один из двигателей, поскольку в него угодила птица. Было принято решение сесть на промежуточный аэродром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил Путин о технологической независимости России.

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