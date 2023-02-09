Спасатели обнаружили еще двоих погибших на месте взрыва газа в Новосибирске

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Число погибших в жилом доме Новосибирска увеличилось до 12.

Фото, видео: МЧС России

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Под завалами обрушенной пятиэтажки в Новосибирске найдены тела еще двух погибших. По данным 5-tv.ru число жертв взрыва газа в жилом доме Новосибирска увеличилось до 12.

Всего в больницы города попали 11 раненых. 

На месте происшествия работает глава МЧС Александр Куренков. Он лично контролирует работу спасателей.

Взрыв произошел в одной из пятиэтажек Новосибирска утром 9 февраля. Взрыв газовоздушной смеси спровоцировал обрушение двух подъездов и сильный пожар. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Уже задержаны подозреваемые, чьи действия могли спровоцировать трагедию.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.

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