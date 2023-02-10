Друг отца Киркорова о его состоянии: «Одна нога совсем отнялась, тяжело дышать»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 8

Друг госпитализированного Бедроса Киркорова рассказал, что у артиста отнялась одна нога

Друг отца Киркорова о его состоянии: «Одна нога совсем отнялась, тяжело дышать»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Папа короля отечественной эстрады попал в больницу. Близкие говорят, что с каждым днем 90-летнему артисту становится все хуже.

Народный артист России Бедрос Киркоров госпитализирован с бронхитом, его состояние ухудшается уже на протяжении месяца. Об этом в интервью KP.RU рассказал друг музыканта. По его словам, 90-летнего отца Филиппа Киркорова сейчас обследуют врачи в Москве, до этого он проходил лечение в Адлере. Первыми симптомами стали отеки ног, из-за которых пожилой певец с трудом передвигался.

«Позвонили за консультацией Елене Малышевой (врач, телеведущая, доктор медицинских наук, профессор. — Прим. ред.), другим врачам тоже набрали. В итоге приехал какой-то лекарь, осмотрел ноги Бедроса, сделал уколы. Но легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. Положили его в больницу в Адлере, там он пролежал около месяца. Но возникла новая проблема — стало тяжело дышать», — поделился источник.

Как отметил друг Бедроса Киркорова, медики обнаружили скопление жидкости в легких и решили направить его на дальнейшие исследования и лечение в столицу. Сразу по приезде артист в клинику не отправился, некоторое время он оставался дома под присмотром сиделки. Но ухудшающееся состояние однажды заставило семью музыканта вызвать скорую помощь. Так он и попал в больничную палату.

По данным прессы, в 2022 году Бедрос Киркоров перенес операцию на сердце. Лечь под нож его уговорил сын, после долгих сопротивлений пожилой артист согласился, и ему установили кардиостимулятор. Недавно в СМИ прошел слух, что появились новые нарушения в работе сердечной мышцы, а в декабре он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких

Ранее 5-tv.ru выяснял, есть ли шансы на восстановление у 90-летнего Киркорова. Врач Владимир Осадчий рассказал о возможных причинах и последствиях госпитализации.

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