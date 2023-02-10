На Украине по-прежнему процветает коррупция. Какие нынче расценки в ВСУ для солдат, не желающих отправляться на передовую?

Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой. Цифры озвучили сами военнослужащие.

В материале украинского интернет-издания сообщается, что мужчины могут купить возможность не ходить на фронт. Стоит это от 10 до 15 тысяч гривен, в переводе на русские рубли это примерно 20-30 тысяч рублей. А за 50 тысяч гривен (это почти 100 тысяч рублей) можно числиться на передовой, но на самом деле служить на удаленных участках фронта.

Одним из самых вопиющих примеров махинаций стало вымогательство похоронных денег с родственников погибших бойцов. Также есть случаи, когда деньги требуют просто за то, чтобы военные могли получать положенную им денежную надбавку.