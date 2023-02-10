«Какие расценки?» — за сколько военный ВСУ может откупиться от службы на передовой

Эфирная новость 28

Украинские СМИ рассказали, за сколько солдат ВСУ может откупиться от передовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На Украине по-прежнему процветает коррупция. Какие нынче расценки в ВСУ для солдат, не желающих отправляться на передовую?

Украинские СМИ рассказали, сколько стоит откупиться от передовой. Цифры озвучили сами военнослужащие.

В материале украинского интернет-издания сообщается, что мужчины могут купить возможность не ходить на фронт. Стоит это от 10 до 15 тысяч гривен, в переводе на русские рубли это примерно 20-30 тысяч рублей. А за 50 тысяч гривен (это почти 100 тысяч рублей) можно числиться на передовой, но на самом деле служить на удаленных участках фронта.

Одним из самых вопиющих примеров махинаций стало вымогательство похоронных денег с родственников погибших бойцов. Также есть случаи, когда деньги требуют просто за то, чтобы военные могли получать положенную им денежную надбавку.

 

 

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

7:30
Артиллерийская дуэль: кадры работы мотострелковой бригады в районе Новой Каховки
7:21
Печальное сходство между Костомаровым и Началовой: спасет ли ампутация жизнь фигуристу
7:08
Конгрессвумен из США отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе
6:57
«Какие расценки?» — за сколько военный ВСУ может откупиться от службы на передовой
6:46
И не думал останавливаться! Рональду забил четыре гола за матч после смены клуба
6:35
Названы самые распространенные интернет-пароли среди россиян

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023