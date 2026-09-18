Обе ее дочери были женами украинских националистов.

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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В Киеве чествуют теперь не только самих нацистов, но и их родственников. Во Львове сегодня торжественно перезахоронили Марию Федак — тещу сразу двух главарей запрещенной в России и признанной экстремистской Организации украинских националистов*.

Ее прах покоился в Люксембурге. В сентябре его эксгумировали и перевезли на Украину.

История семьи Федак напрямую связана с ОУН* — две ее дочери стали супругами Евгения Коновальца и Андрея Мельника. Прах обоих националистов также вернули на Украину ранее и устроили им пышные похороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Киева заканчиваются деньги, а у спонсоров снижается желание тратиться на режим, где средства европейских налогоплательщиков воруют в рамках нового коррупционного скандала, в котором замешаны депутаты и сотрудники администрации Владимира Зеленского.

На этом фоне украинский морской экспорт за август сократился почти до нуля, что ставит под угрозу металлургию и агросектор, а потенциальные потери от падения экспорта зерна оцениваются в 10–12 миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.

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