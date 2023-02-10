The Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
Ранее Зеленский попросил Лондон предоставить Киеву истребители.
Фото: Ruptly
Украина намерена использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщило газета The Times со ссылкой на источники.
«Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму», —отмечается в материале.
Также источник уточнил, что сейчас Лондон и Киев обсуждают вопрос о количестве летательных аппаратов, которые планируется предоставить Незалежной.
Инсайдер подтвердил изданию, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий». Это может означать, считает он, возможность ударов по полуострову.
Как известно, накануне глава Европарламента Роберта Метсола выступила на саммите ЕС за то, чтобы предоставить Незалежной ракетные системы дальнего действия. А днем ранее украинский президент обратился к британскому парламенту с просьбой поставить Киеву истребители и назвал эту перспективу «крыльями свободы». Премьер страны Риши Сунак такую возможность допустил и поручил Министерству обороны страны изучить этот вопрос. Но даже при положительном решении Лондон предупредил, что за штурвал британских Typhoon должны садиться только опытные летчики и их обучение должно занять от трех до пяти лет.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях.
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