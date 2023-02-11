Британовед Охошин: Лондон может отказаться от помощи Украине ради спасения себя

Власти Великобритании будут вынуждены отказаться от поставок военной техники Украине, если выберут спасение своей нации. Из-за непродуманной политики в прошлом Соединенное Королевство столкнулось с серьезными экономическими проблемами. Об этом URA.RU рассказал британовед Олег Охошин.

«Великобритания столкнулась с рецессией, высоким уровнем инфляции, который достиг рекордного уровня свыше 11% <…> Консервативному правительству придется решить, что для него является наиболее значимым — оказание социальной поддержки населению и уравнивание экономического курса или дальнейшая помощь Украине в рамках блока НАТО», — подчеркнул эксперт.

Популярность и политическое выживание нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака напрямую зависит от успеха его борьбы со снижением уровня жизни британцев, добавил Олег Охошин. В таких условиях ему наверняка придется снижать объемы военных поставок на Украину.

«Скорее всего, он снизит объемы. Потому что многие избиратели недовольны тем, что Украине выделяются деньги, в то время как им приходится экономить, в том числе на еде», — подытожил британовед.

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители. Власти страны решили не передавать самолеты в ближайшее время, а поддержать Киев только ракетами и беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто поддержал идею поставить Украине истребители.