Кадры подрыва моста под Одессой водным беспилотником появились в сети. Тогда же СМИ Украины сообщали о взрыве в городе, но воздушную тревогу власти при этом не объявляли.

Предположительно, именно по этому мосту осуществляются поставки для ВСУ. Отмечается, что от подрыва пострадали опоры моста. Территорию вокруг объекта оцепили.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, которая началась в феврале прошлого года. Решение о начале СВО приняли на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские боевики используют мирное население в качестве живого щита, а также запрещенные методы ведения боевых действий. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда высокопоставленных офицеров Украины. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Самостийной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходила обкатка танка Т-80 в тыловом районе зоны СВО.