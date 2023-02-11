Дзюдоист Носов назвал главную ошибку Костомарова, стоившую ему здоровья

Жизнь спортсмена по-прежнему под угрозой. Лучшие врачи России пытаются остановить у него гангрену и не спешат с оптимистичными прогнозами.

Выход на лед во время болезни — главная ошибка фигуриста Романа Костомарова, которая стоила ему ног. В этом уверен российский дзюдоист, призер олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Непослушная».

Собеседник считает, что даже при малейшем недомогании самое правильное решение — постельный режим. Какими бы многообещающими и заманчивыми ни были предложения, стоит поставить жизнь хотя бы на маленькую паузу. Иначе слишком дорогой может оказаться цена, и пример олимпийского чемпиона Романа Костомарова это иллюстрирует: спортсмен остался без левой стопы и частично ему прооперировали правую. Но на этом последствия могут не закончиться, и это самое страшное.

«Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя! Я, например, когда у меня даже чуть-чуть болит горло, воспаление, все тренировки сразу прекращаю, отлеживаюсь, потому что это все не шутки. Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды и последствия могут быть необратимыми. Бережней к себе надо относиться, потому что очень много поклонников и надо себя беречь для них в первую очередь ради них», — говорит собеседник.

Он вспоминает, как сам когда-то оказался прикован к постели. Забыть про спорт фигуристу пришлось на целых два месяца — для людей, которые идут в жизни к олимпийским высотам, каждая секунда дорога. У спортсменов карьера недолгая и потерянный день — чуть ли не неделя, если не месяц. Отсюда и желание Романа — успеть все.

«Я сам, знаете, был прикован к постели два месяца и не должен был ходить. Это, конечно, не ампутация конечностей, но я себе поставил цель — выиграть олимпийские игры и начал готовиться к Олимпиаде в 16 лет, это мне позволило встать на ноги», — поделился дзюдоист.

Сейчас, по его мнению, главное для Романа Костомарова — выздороветь. Этого ему как минимум от всего сердца желает вся Россия, а еще сотни, тысячи поклонников со всего мира. Многие надеются, что еще увидят одного из самых любимых и харизматичных спортсменов на льду. Главное, чтобы сам Роман не опустил руки.

«Поэтому я Роману желаю в первую очередь выздороветь, а второе — поставить себе цель и идти к ней, только так можно чувствовать себя полноценным членом общества», — пожелал спортсмену коллега.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались месяц назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Предполагалось, что спортсмен теперь идет на поправку, однако у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. На данный момент врачи стабилизировали температуру Костомарова, но состояние остается тяжелым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие на самом деле провели операции Роману Костомарову.