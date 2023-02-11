Глава МИД ФРГ отказалась от своих слов о «войне с Россией»
Tagesspiegel: глава МИД ФРГ Бербок назвала ошибкой свои слова о «войне с Россией»
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
Зарубежные политики повально противоречат своим прошлым заявлениям, неужели у них проблемы с памятью?
Дискуссии о поставках оружия киевскому режиму должны быть осторожными, пока передача боевых немецких самолетов не стоит на повестке дня. Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Это (возможные поставки самолетов — Прим. ред.) не та дискуссия, которую мы ведем», — сказала министр.
При этом руководитель внешнеполитического ведомства Германии уточнила, что ее страна не ведет войну с Россией, хотя некоторое время назад делала диаметрально противоположное заявление. Недружественные к РФ страны по своему обыкновению продолжают представлять действия России на Украине в отрицательном ключе, хотя сами затягивают конфликт при помощи поставок вооружений украинским неонацистам.
В отличие от политиков обычные люди все прекрасно понимают. Так, во время митингов около Бундестага протестующие отмечали, что отправлять немецкие танки на Украину нельзя категорически, поскольку в свое время они уже наделали дел в мире. Граждане уверены, что канцлер ФРГ Олаф Шольц втягивает страну в кровопролитие, а политические элиты «лежат под Западом».
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему западные танки «не сделают погоды» на Украине.
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