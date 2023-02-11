Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины

Полковник Макгрегор назвал бессмысленной отправку киевскому режиму западной бронетехники.

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении рушится благодаря тактике российских войск. Об этом заявил экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части», — отметил военный.

По словам Макгрегора, характер военных действий начинает серьезно меняться: бронетехника утрачивает свою роль на поле боя, уступая место разведке, привязанной к ударным артиллерийским системам, ракетам и конвенциональному вооружению.

«Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон», — подчеркнул Макгрегор, отметив, что Москва использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт.

В связи с этим отправка танков киевскому режиму без прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и артиллерии — самоубийство, делает вывод Макгрегор. Иначе, добавил он, вы увидите, «как 88 танков сгорят в бою за несколько минут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия усиливает тактику «тысячи ударов», которую активно применяет с начала января.