Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: оборона ВСУ на юге рушится благодаря тактике России
Фото: © РИА Новости / Бондаренко Владимир
Полковник Макгрегор назвал бессмысленной отправку киевскому режиму западной бронетехники.
Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении рушится благодаря тактике российских войск. Об этом заявил экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части», — отметил военный.
По словам Макгрегора, характер военных действий начинает серьезно меняться: бронетехника утрачивает свою роль на поле боя, уступая место разведке, привязанной к ударным артиллерийским системам, ракетам и конвенциональному вооружению.
«Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон», — подчеркнул Макгрегор, отметив, что Москва использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт.
В связи с этим отправка танков киевскому режиму без прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и артиллерии — самоубийство, делает вывод Макгрегор. Иначе, добавил он, вы увидите, «как 88 танков сгорят в бою за несколько минут».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия усиливает тактику «тысячи ударов», которую активно применяет с начала января.
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