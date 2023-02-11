Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 104

Экс-советник Пентагона Макгрегор: оборона ВСУ на юге рушится благодаря тактике России

Экс-советник главы Пентагона заявил о развале фронта на юге Украины

Фото: © РИА Новости / Бондаренко Владимир

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Тема:
Спецоперация

Полковник Макгрегор назвал бессмысленной отправку киевскому режиму западной бронетехники.

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении рушится благодаря тактике российских войск. Об этом заявил экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части», — отметил военный.

По словам Макгрегора, характер военных действий начинает серьезно меняться: бронетехника утрачивает свою роль на поле боя, уступая место разведке, привязанной к ударным артиллерийским системам, ракетам и конвенциональному вооружению.

«Вот что господствует в бою, именно этот подход наносит большой урон», — подчеркнул Макгрегор, отметив, что Москва использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт.

В связи с этим отправка танков киевскому режиму без прикрытия с воздуха и при подавляющем превосходстве России в разведке и артиллерии — самоубийство, делает вывод Макгрегор. Иначе, добавил он, вы увидите, «как 88 танков сгорят в бою за несколько минут».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия усиливает тактику «тысячи ударов», которую активно применяет с начала января.

Тема:
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