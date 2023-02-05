Корреспондент «Известий» рассказал о тактике российских сил в боях за Угледар

Российская армия усиливает тактику «тысячи ударов», которую активно применяет с начала января. Смотрите, как это выглядит на карте.

В той части, где с Украиной граничат Белгородская и Курская области, идет мощная контрбатарейная борьба в ответ на их обстрелы. На юге-западе идут взаимные удары через Днепр, плюс борьба с пловцами-диверсантами. А вся середина границы — территории Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской области — это, по сути, один, не умолкающий ни на минуту фронт.

Российские подразделения подстраивают тактику под ландшафт и погодные условия. Они словно расплавленная лава обтекают укрепленные города и прожигают оборону ВСУ там, где тонко. Так, вместо штурма высотных кварталов Угледара, войска начали обход поселка с востока и запада. Репортаж с передовой провел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Видео от первого лица: окрестности Угледара, кратковременное затишье. Передовая группа морпехов идет в разведку. Ночная вылазка подтверждает данные радиоперехвата — ВСУ отступают.

«Братцы по перехвату „укропы“ доложили, что ******** (теряют — Прим. ред.) свои точки, запрашивают подкрепление», — сказал российский боец.

Морпехи обследуют лес, где еще вчера было большое скопление противника, а сейчас никаких следов. Запрашивают новых указаний.

«Еще поработать по западу», — было сказано российским бойцам по рации.

Это значит, что российские военнослужащие, которые прорвали оборону на юго-востоке Угледара, уже на рассвете будут готовы двигаться дальше. Ночью путь вглубь осажденного города им расчищает артиллерия. Полный пакет, а это 40 снарядов, «Град» выпускает за 20 секунд.

Утром штурмовые отряды продолжают наступление. Морпехи приближаются к новому стратегически важному рубежу. Чтобы закрепиться на нем, бойцам сначала приходиться отбить внезапную атаку противника.

Попытка заманить российских военнослужащих в ловушку провалилась — наши бойцы сразу переходят в наступление. Противник хоть и сдает позиции, но все равно, даже отступая, периодически отвечает. Довольно быстро пробит и второй эшелон обороны. Наши бойцы закрепились на стратегически важных, теперь уже бывших позициях ВСУ.

«Заняли дом на окраине Угледара, держим позиции. Ждем указания следующих», — сказал по рации российский боец.

Битва за Угледар продолжается — морпехи Тихоокеанского флота зачищают дачные районы. Держать позиции и наступать помогают танковые и артиллерийские подразделения Восточного военного округа.

На этих кадрах тяжелая огнеметная система «Солнцепек» приближается на максимально близкое расстояние к линии соприкосновения. Крупнокалиберный миномет «Тюльпан» тоже заряжен и готов к стрельбе. Через несколько минут приходят данные разведки — цель поражена с ювелирной точностью.

«Полтора метра армированного бетона проходит спокойно, вообще беспрепятственно», — рассказал командир миномета с позывным «Новосиб».

Так Угледар сейчас выглядит с высоты птичьего полета. Весь город в огне и дыму, а в окрестностях не смолкает артиллерийская канонада. Реактивные батареи в первую очередь выводят из строя командные пункты и узлы снабжения. Задача — отрезать угледарскую группировку ВСУ с помощью «Градов», не менее грозных и еще более дальнобойных и разрушительных «Ураганов», смертоносных и высокоточных «Гиацинтов».

Взятие Угледара позволит российским военнослужащим решить сразу две задачи: зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ, которая продолжает обстреливать Донецк. И одновременно начать наступление в направлении Марьинки и Красноармейска.

Позиции ВСУ «утюжат» днем и ночью, чтобы стремительное продвижение морпехов не замедлялось ни на минуту. С каждыми выстрелом и с каждым занятым объектом — победа в решающей битве южнодонецком направлении становится ближе.