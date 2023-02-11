Телеведущая Ксения Алферова покинула Россию: «Могла только мечтать»

Дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой призналась — она в восторге от жизни за границей, хотя все еще не может поверить в происходящее.

Телеведущая и актриса Ксения Алферова опубликовала несколько фотографий из-за границы. Два дня назад она рассказала поклонникам в личном блоге, что улетела в отпуск на Мальдивы и добавила к посту пару кадров, на которых позирует в купальнике на пляже. По словам звезды, отдых этот — долгожданный. К моменту вылета, призналась она, наступила «крайняя степень усталости», когда было просто необходимо оставить дела и переключиться.

«Сложно поверить в реальность происходящего! Но это я, и это происходит со мной, за что мне такой подарок — непонятно. Произношу это слово — Мальдивы! И не могу поверить, что нахожусь внутри него… О таком отдыхе я могла только мечтать!» — написала Алферова.

По словам телеведущей, она умеет принимать с благодарностью все, что случается в жизни. Артистка уверена — когда силы уже на исходе, бог «жалеет» ее и устраивает чудо. В этот момент мысли и обстоятельства начинают складываться именно так, как нужно, появляется энергия идти дальше к новым свершениям.

Ксения Алферова — дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой. Покойный Александр Абдулов удочерил ее, когда женился на коллеге по цеху. До 16 лет девочка была уверена, что актер — ее настоящий отец. Окончив школу, пошла по стопам родителей, окончила школу-студию МХАТ, играла в кино, в качестве ведущей работала на РТР и «Первом канале», в свое время вела передачу «Жди меня», участвовала в шоу «Ледниковый период» и других проектах.

Алферова растит дочь Евдокию от актера Егора Бероева. Звездные супруги не показывают публике 15-летнюю наследницу, берегут ее от прессы. Артисты учитывают мнение девушки, поэтому не обсуждают ее жизнь с журналистами. Ранее 5-tv.ru рассказывали, как Бероев и Алферова высказались о бежавших из России знаменитых коллегах.