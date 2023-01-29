«Кому-то можно язык вырвать»: Егор Бероев и Ксения Алферова о покинувших Россию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 107

Егор Бероев и Ксения Алферова считают, что уехавшим звездам не стоит возвращаться в Россию

«Кому-то можно язык вырвать»: Егор Бероев и Ксения Алферова о покинувших Россию

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Уехавшим из России не хватит смелости вернуться обратно, считает звездная парочка.

Актер Егор Бероев и его супруга актриса Ксения Алферова считают, что те знаменитости, которые сейчас покидают Россию совсем не похожи на тех людей, который эмигрировали после 1917 года. Об этом сообщает MSK1.

По словам Бероева, все знаменитости, которые плохо отзываются о России — находятся за пределами страны. Артист добавил, что этим людям не хватит смелости вернуться обратно в Россию и сказать все это здесь.

«Кому-то за сказанное можно и язык вырвать, а кого-то нужно оставить в покое и подождать, пока он поймет», — говорит Бероев.

А вот его супруга Ксения Алферова напомнила о массовой эмиграции интеллигенции после революции 1917 года.

«Люди были вынуждены уезжать, потому что речь шла о жизни и смерти. Многие вернулись, кто-то, кто уехал, мучался всю жизнь. Но тех, кого мы с вами любим, те великие люди, та «белая эмиграция», как мы говорим, те, кого мы уважаем, никогда, никогда за всю свою жизнь не позволили ни одного дурного слова сказать о своей родине", — сказала артистка.

Также звездная парочка считает, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Егор Бероев назвал фильм, за который ему «все время прилетает».

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