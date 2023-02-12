Можно ли было предотвратить катастрофу: кто и почему виновен в трагедии в Турции

Какой ученый первым начал бить тревогу? Почему его не послушали? Можно ли избежать трагедий в будущем или все предрешено?

В Турции к этому часу уже больше 24 тысяч погибших. Более миллиона человек лишились всего. И один из самых острых вопросов — почему произошла трагедия, ведь ни для кого не секрет, что районы эти сейсмоопасные и за последние 20 лет в Турции ужесточили законодательство по строительству, но и новые здания тоже рушились. Уже, кстати, начались задержания архитекторов и строителей. Они то ли ошиблись в расчетах, то ли сознательно пренебрегали требованиями.

Можно ли в принципе предсказать и подготовиться к землетрясениям? Можно ли сделать здания по настоящему безопасными в таких сложных районах? Разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Виновники трагедии

Тысячи датчиков по всей планете не смогли предвидеть катастрофу! Человечество со всем его прогрессом снова проиграло природе. Теперь уже все геолаборатории мира пытаются расшифровать детали смертельного явления. В этом нескончаемом списке зафиксирована подземная активность только за одни сутки. И только те толчки, что больше 4 баллов. И это не сотни импульсов.

«Речь про тысячи! Вот главный толчок. А вот второй, который, видимо, не афтершок, а парное событие», — пояснил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

Высвободилось колоссальное количество энергии, как взрыв пятисот атомных бомб. Зиядин Чакыр один из немногих, кто предвидел и пытался предупредить что катастрофа близка и неизбежна… В интервью «Известиям» говорит, его проигнорировали. Ведь датчики молчали, но система мониторинга изначально была с изъяном. А теперь и вовсе рухнула вместе с городами.

«Нам не хватает приборов! Вторая проблема — нет сотрудничества с соседними странами — Иран, Сирия, Ирак, Греция. Если трясет на границе, для нас это почти тайна. Мы не можем использовать их данные и определить эпицентр и движение волн», — подчеркнул доктор наук.

Но даже если бы уловили первые импульсы — сохранить жизни не получилось бы.

«Из разрушившихся домов только 30% новых, остальные — старые, построенные до 2000 года. Без всякого контроля. Потому, к сожалению, они разрушились», — добавил эксперт.

Фактически большая часть зданий — просто бетон. Без арматуры. Это — наследие прошлого века. Бесконтрольная урбанизация — строили, как вздумается. Для сравнения — В Японии, Америке, России есть четкие нормы сейсмоустойчивости зданий. Все материалы проверяют в специальных лабораториях и только после дают разрешения на стройку.

«Вот на этом стенде проверяют прочность самых разных материалов. Воздействие эквивалентно 9 баллам. Находиться во время экспериментов здесь нельзя. В любой момент конструкции могут начать разрушаться. Как, например, вот эта балка — хорошо видно, что она не выдержала нагрузки и просто треснула пополам», — показал корреспондент Кирилл Воробьев.

Так же — по швам — трещали турецкие многоэтажки. Даже новые постройки. В пятницу в Стамбуле при попытке бегства из страны задержали Нехмета Яшара. Его компания строила по всей страны самые роскошные резиденции. Реклама была на каждом углу. В Хатае один из таких домов, который продавали как самый безопасный из самых современных материалов, рухнул в секунду. Обломки до сих пор не могут разобрать — под ними могут находиться около 1000 человек. К субботе стало известно о задержании еще восьми человек из строительной отрасли.

«Сейсмостойкое строительство — это один из самых сложных видов строительства вообще и нормы по проектированию Сейсмостойких зданий относятся к самым сложным нормам вообще в любой стране, в любой системе норм», — объяснил директор дирекции научно-технических проектов НИУ МГСУ Олег Кабанцев.

При этом сценарий повторится, говорит тот, кто предвидел первое великое потрясение. Следующий разрушительный удар случиться до конца десятилетия. Скорее всего, заденет Стамбул. Наибольший риск разрушений — в европейской части мегаполиса, у побережья Мраморного моря. Разрушится 72% зданий. В зоне бедствия окажется 40% территории региона, а высота цунами, которое обрушится на побережье, достигнет семи метров.

И как бы это не звучало странно, но в масштабах планеты турецкое землетрясение — не сверхъестественное явление. Подобные фиксируют три-четыре раза в год в горах или океане. Но на этот раз ударило по заселенным территориям.

«Как сейсмическое событие, произошедшее в сейсмоактивном районе, оно, конечно, типично, но размерами, величиной — это выдающееся событие», — заявил замдиректора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики земли имени Шмидта РАН Рубен Татевосян.

За последние 100 лет было зафиксировано колоссальное количество колебаний земной коры. По числу жертв самой крупной — была катастрофа в Китае в 1976-м. Официально погибли — 250 тысяч человек. Неофициально — больше. В 2004 в Индонезии — магнитуда в районе 9. Минимум 225 тысяч жертв. 2010-й, Гаити — столько же (230 тысяч человек). Не менее ужасными были последствия в Иране, Пакистане, Непале, Японии.

Взять под контроль сейсмическую энергию пытаются не первое десятилетие. Технологии разрабатывали и в США и в Советском Союзе. Один из ученых участников проекта рассказал нам что еще в 70-х — почти удалось научиться подавлять силу импульса. Разработка могла бы спасать жизни!

«По распространению электромагнитного поля, то есть стояли вокруг приемной станции, мы пытались судить о той перестройке земной коры, которая может свидетельствовать о подготовке сильного землетрясения», — поделился мнением завлабораторией импульсной энергетики в геофизике ОИВТ РАН Виктор Новиков.

Опыты проводились так. В землю устанавливали два электрода на расстоянии в четыре километра друг от друга. Генератор, за десять секунд выдавал импульс в несколько тысяч ампер. Электрический сигнал проникал до очага потенциальных землетрясений — на глубину до 10 километров. Во время испытаний количество сильных землетрясений вблизи генератора уменьшилось. То есть, простым языком — мощный заряд тока гасил напряжение на стыке тектонических плит.

«Советский Союз перестал существовать, все эти эксперименты продолжать было очень тяжело», — отметил Новиков.

Совсем недавно наши ученые смогли возобновить испытания. В ближайшее время такая технология точно пригодится. Специалисты заметили — последние три года сейсмической энергии стало меньше на всей Земле — трясло часто, но не сильно. И это плохо — значит, затишье. А дальше — буря, и Турция — лишь предвестник.