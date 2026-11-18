Nature Medicine: диабет и болезни печени можно диагностировать по походке

Манера двигаться способна указать на скрытые сбои в организме задолго до визита в лабораторию. Искусственный интеллект научился считывать признаки диабета, фиброза печени и бессонницы по положению тела человека во время ходьбы. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Разработку представили специалисты Института науки Вейцмана в Израиле. Ученые создали систему искусственного интеллекта, которая анализирует движения всего тела и находит взаимосвязи с патологиями, внешне никак не связанными с ногами. Врачи давно оценивают скорость шага, равновесие и осанку пациентов во время приема.

В медицинской среде темп ходьбы нередко называют «шестым жизненно важным признаком». Новая цифровая модель показала, что диагностическое значение имеет не только работа стоп или коленей, но и положение плеч, корпуса и таза.

Как проходил эксперимент

В исследовательском проекте приняли участие 3328 взрослых добровольцев. Каждый человек выполнял пять базовых двигательных заданий в строго контролируемых условиях.

Добровольцы шли по беговой дорожке с фиксированной скоростью три километра в час, затем двигались в комфортном для себя ритме. Также эксперты фиксировали шаги на месте, подъем со стула и неподвижное стояние для оценки равновесия. Положение суставов добровольцев в трехмерном пространстве фиксировала специальная камера глубины.

После этого инженеры обучили нейросеть. На этапе тренировки разработчики скрывали отдельные фрагменты видеозаписей и требовали от алгоритма восстановить пропущенные движения.

Для решения задачи система детально изучила биомеханику слаженной работы всех частей человеческого тела. Полученные двигательные паттерны алгоритм перевел в цифровые показатели. Их авторы работы сопоставили с полным массивом медицинских сведений о добровольцах.

В базу вошли лабораторные анализы крови, параметры тела, перенесенные диагнозы и привычки участников эксперимента.

Связь с печенью и нарушениями сна

Система выявила статистически значимые связи с 1887 параметрами здоровья из 3210 изученных признаков. Некоторые маркеры соответствовали возрасту и объему жировых отложений. Другие сигналы указали на патологии внутренних органов. Неожиданным результатом стала способность алгоритма оценивать состояние печени.

В клинической практике фиброз и рубцевание органа определяют по степени жесткости тканей. Созданная модель предсказывала жесткость печени исключительно по динамике походки. Точность этих прогнозов оказалась сопоставима со стандартными биохимическими анализами крови.

Вторым важным открытием стала реакция походки на качество сна. Анализ движений торса позволил выявить признаки синдрома обструктивного апноэ, при котором дыхание человека во сне периодически останавливается. Алгоритм также четко фиксировал проявления бессонницы и недостаток ночного отдыха накануне тестирования.

Перспективы ранней диагностики

Ученые подчеркивают, что стандартные методы биомеханики обычно сосредоточены на ногах. Однако движения верхней части туловища несут в себе колоссальный объем скрытой информации.

Добавление параметров моторики к данным о возрасте, росте и висцеральном жире помогло алгоритму точнее выявлять диабет, депрессивные состояния и прием медикаментов. Создатели рассчитывают, что экспресс-анализ движений в будущем войдет в рутинную врачебную практику.

Короткий бесконтактный тест без взятия крови позволит врачам быстро замечать скрытые отклонения и направлять людей на углубленные обследования. При этом исследователи призывают не спешить с окончательными выводами.

Анализ был срезовым и отражал состояние здоровья участников только в конкретный момент времени. Поэтому ученые пока не могут утверждать, что именно болезни вызывают изменения походки. Перед внедрением в больницы методике предстоят новые независимые клинические испытания.

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