«Появляется куча заморочек»: Айза заступилась за жену Гуфа после оскорблений

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 107

Айза поддержала жену своего экс-мужа Гуфа Юлию Королеву после оскорблений в ее адрес

«Появляется куча заморочек»: Айза заступилась за жену Гуфа после оскорблений

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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У знаменитостей периодически случаются скандалы. Что является яблоком раздора?

Блогер Айза заступилась за жену рэпера Гуфа (Алексея Долматова — Прим. ред.) после того, как полила ее грязью. По словам Айзы-Лилуны Ай, им с Долматовым приходится порой общаться, ведь у них с исполнителем общий ребенок. При этом звезда рунета хочет, чтобы у бывшего все было хорошо в семье, тем более, что артист ей неинтересен ни в каком плане, и у него есть дочь от Юлии Королевой.

«Не хочу нервировать. Знаю, что такое, когда ты только родил. Появляется куча заморочек, а тут еще бывшая появляется на этом фоне…» — цитирует блогера StarHit.ru.

Недавно девушки публично ссорились, оскорбляя друг друга на чем свет стоит. В частности, нынешняя супруга Гуфа была недовольна интервью Айзы, где та говорила, что Гуф скупой, потому что якобы не всегда готов поддержать сынишку материально.

Февраль тоже не обошелся без скандала. Айза возмутилась тем, что рэпер сделал роскошный подарок жене, вручив Королевой браслет стоимостью в несколько миллионов, но при этом не оплатил сыну школу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нашли у бывшей жены Гуфа.

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