Гулькина высказалась о бегстве Пугачевой из России: «Человек живет в свое удовольствие»

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 137

Гулькина заявила об отказе фанатов от Пугачевой из-за бегства в Израиль

Гулькина высказалась о бегстве Пугачевой из России: «Человек живет в свое удовольствие»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-солистка группы «Мираж» рассказала о своей неприязни к «непорочной святоте».

Певица Наталия Гулькина рассказала, как относится к уехавшим из России звездам, открыла тайну развода с Сергеем Мандриком и поделилась эмоциями от проекта, в котором сейчас занимает место судьи. Об этом сообщило издание Starhit.ru, которое опубликовало откровенное интервью с певицей.

Бытовало мнение, что именно из-за влияния Пугачевой Гулькина пропала с телевидения. Как-то в одном из ток-шоу экс-солистка группы «Мираж» открыто расскритиковала Пугачеву. Отношения между певицами всегда были натянутыми.

«В разных тусовках неоднократно слышала по поводу того, что Алла Пугачева имеет влияние. Не могу до сих пор ответить на вопрос относительно меня — просто в один миг меня взяли и убрали. На тот момент мне было неприятно, что меня критиковали, мол, я затронула непорочную святоту», — говорит Наталья Гулькина.

Насчет эмиграции Аллы Борисовны в Израиль, Гулькина выразила нейтральное мнение.

«Что касается ее отъезда в Израиль — уехала она и уехала, это ее право. Пусть человек поживет в свое удовольствие, невозможно же всю жизнь жить для кого-то», — прокомментировала певица.

Однако Гулькина отметила, что Пугачева сегодня не так востребована, как раньше. У артистки даже нет поклонников.

«Не считаю, что Алла предала фанатов. При чем здесь фанаты. Разве есть сегодня у Пугачевой фанаты? Это ненормально, когда человек живет жизнью другого. И мне абсолютно безразличны уехавшие звезды. Это их дело», — заявила Гулькина.

Ранее 5-tv.ru писал, что осенью прошлого года Алла Борисовна переехала с мужем и детьми в Израиль. В военном конфликте артистка выбрала сторону Украины и публично осудила действия России. Ее мужа признали иноагентом, после чего звезда попросила распространить этот статус и на ее персону. Инсайдеры сообщают, что семья Пугачевой учит иврит и возвращаться в Россию не собирается.

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