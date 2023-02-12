Подписчики снова поймали Асмус и Евдокимова вместе

Пара публикует фотографии из одинаковых локаций в Египте.

Кристина вместе с возлюбленным Романом Евдокимовым улетела в Египет на отдых. Пара пока не выкладывает совместные фото, но постит в Instagram* контент из одинаковых локаций.

«На Мальдивах я была много раз. И я их обожаю, там потрясающе красиво и мой любимый тюлений отдых. Но когда у тебя есть несколько дней на поездку, тратить сутки на дорогу и безумные деньги на билеты нерационально. А в Египте я никогда не была и давно хотела посмотреть пирамиды и Луксор. Сейчас не супержарко и просто идеальное время для экскурсий», — пишет артистка в социальной сети.

До этого пара летала в Дубаи вместе с дочерью актрисы Настей и сестрой. В отношениях с актером Асмус уже давно подозревают. Однако после громкого развода с Гариком Харламовым, актриса не спешит посвящать массы в свою личную жизнь, поэтому официальных заявлений пока не было.

На этот раз возлюбленные проводят время только вдвоем. Совместные фото пара не спешит публиковать. Однако Евдокимов востороженно комментирует фото Асмус, называя ее «красивая». И локации в блоге Романа из тех же мест, что и у Кристины.

В прошлом году Асмус оказалась в центре скандала с экс-супругом Гариком Харламовым, когда выяснилось, что бывшие супруги до сих пор живут в одном доме. Асмус и Харламов выясняли отношения через посты в Instagram*, после чего комик предложил спуститься бывшей жене к нему на этаж ниже и высказать все свое негодование лично. Как выяснилось позже, после развода Гарик не оставил дом в Подмосковье, а сама актриса переезжать не захотела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус рассказала об отдыхе в Египте с возлюбленным: «Сорвала голос и ломит пятки».

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