Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон

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Иван Обухов
Иван Обухов 182

Конгрессмен Бергман: военные США сбили очередной летающий объект над озером Гурон

Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Это уже не первый инцидент подобного рода.

Военные США сбили еще один летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. 

«Военные США списали еще один «объект» над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей», — написал в социальной сети американский конгрессмен Джек Бергман.

О том, что Минобороны США следят за объектом в воздушном пространстве над озером Гурон, также написала в Twitter другой член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин, которая отметила, что информация о том, что из себя представлял этот объект, должна стать доступна в скором времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что 12 февраля военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над Канадой.

 

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