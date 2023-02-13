В Краснодарский край пришли аномальные снегопады

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

В Сочи к интенсивным осадкам добавился ветер до 20 м/с.

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов / ТАСС; 5-tv.ru

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Но прежде всего — об аномальных снегопадах на юге России. Краснодарский край утопает в снегу. На расчистку улиц брошена вся коммунальная техника. Особенно непросто сейчас водителям — на дорогах скользко, проезжая часть покрылась снежной кашей.

К тому же не все автолюбители сменили резину на зимнюю. В Сочи к осадкам добавился сильный ветер — до 20-ти метров в секунду. На некоторых участках из-за метели видимость упала практически до нуля. Сложные метеоусловия привели к многочисленным авариям. Так, две легковушки столкнулись в городе лоб в лоб — один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречку.

В ближайшие часы интенсивные осадки продолжатся. В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за высокого риска схода лавин. Любителей зимнего экстрима просят пока не выходить в горы. У водоемов Краснодарского края дежурят спасатели. Рыбаки и туристы пытаются выйти на лед, несмотря, на то, что его толщина не позволяет устраивать безопасные прогулки.

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