Тем временем по всему миру продолжают обсуждать кадры, снятые в одной из деревень на юго-востоке Турции. Ее жители проснулись знаменитыми, после того как село фактически разделила надвое огромная расщелина. Она пролегла через местную оливковую рощу. На разлом теперь приезжают смотреть со всей округи, а сельчане пытаются наладить привычный быт в новых условиях. Станислав Григорьев отправился на место.

Дедушка Мехмед до сих пор не верит своим глазам: ландшафт вокруг его деревни изменился до неузнаваемости.

«Здесь раньше не было такого обрыва. Но в одно мгновение все стало таким. Рано утром мы услышали звук, как от огромного взрыва и видели большое облако пыли», — рассказал Мехмед, житель деревни Тепехан.

Большой сад оливковых деревьев провалился сквозь землю. Этот разлом видно из космоса — вот свежие фотографии с российских спутников. А вот как это место смотрится с высоты птичьего полета.

Вот такая она, сила природы. Возле деревни Тепехан в одну секунду образовался гигантский разлом в почве. Его уже измерили — это 100 метров в ширину и где-то километр в длину. Вряд ли здесь можно заниматься садоводством, зато теперь это важная достопримечательность этих мест.

Жителям Тепехана сказочно повезло. Ведь трещина в земной коре могла пройти и через их село. Но опасность миновала: теперь люди толпами приезжают к разлому, чтобы сделать удивительные фотографии. Это занятие отвлекает их от тяжелой ситуации, которая сложилась в регионе Хатай.

«Слава богу мы все живы, но сейчас нам очень трудно. В дома заходить боимся, а палаток, чтобы жить на улице, у нас нет. Помогите нам с палатками и сухпайками», — сказал Ахмед, местный житель.

Тепехан — деревня дальнобойщиков. Почти в каждой семье есть грузовик. Большие автомобили стали и временными домами для многих семей.

«Наш дом треснул. Вся моя семья и семья соседей живет в этом грузовике. Все 15 человек», — рассказал Мельхад Темисхан.

Жарят картошку и варят суп на улице. С затаенным ужасом ждут новых толчков. Ожидание нового землетрясения и известий о судьбе близких, которые пропали — вот главная проблема, с которой сейчас работают местные психологи. Анимация не в отеле на пять звезд, а в палаточном городке приносит свои плоды: эта девочка чувствует себя хорошо, хотя раньше была очень напугана и едва говорила.

В пострадавших от землетрясения районах продолжают спасать людей из завалов. И эти истории уже выглядят невероятными. 27-летняя Хедиль Батал, женщина на шестом месяце беременности, была извлечена из развалин в Антакье.