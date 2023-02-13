Авария в Приморье: две машины столкнулись «лоб в лоб»
Три человека серьезно пострадали.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Три человека серьезно пострадали в результате жуткого ДТП в Приморье.
Недалеко от Находки лоб в лоб столкнулись две легковушки.
Удар был такой силы, что водитель одной из машин буквально вылетел на дорогу.
В другой ехали две женщины, одна из них оказалась зажата в искореженном салоне.
Читайте также
-9° 762 мм рт. ст.
92%
92%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?