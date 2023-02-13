Авария в Приморье: две машины столкнулись «лоб в лоб»

Три человека серьезно пострадали в результате жуткого ДТП в Приморье.

Недалеко от Находки лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Удар был такой силы, что водитель одной из машин буквально вылетел на дорогу.

В другой ехали две женщины, одна из них оказалась зажата в искореженном салоне.