Авария в Приморье: две машины столкнулись «лоб в лоб»

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Три человека серьезно пострадали.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Три человека серьезно пострадали в результате жуткого ДТП в Приморье.

Недалеко от Находки лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Удар был такой силы, что водитель одной из машин буквально вылетел на дорогу.

В другой ехали две женщины, одна из них оказалась зажата в искореженном салоне.

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Авария в Приморье: две машины столкнулись «лоб в лоб»

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