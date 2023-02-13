Любовь не требует доказательств: россияне стали меньше тратить на 14 февраля

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Средний чек на подарки ко Дню Всех влюбленных составляет всего 600 рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru

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Чаще всего влюбленные россияне и россиянки покупают друг другу игрушки и парфюмерию.

День Всех влюбленных уже не тот — продажи подарков, которые непосредственно относятся к 14 февраля, в России упали вдвое по сравнению с прошлым годом.

Так, уже меньшим спросом пользуются открытки-валентинки и букеты цветов. Зато по-прежнему в тренде мягкие игрушки, парфюмерия и ювелирные украшения.

Но при этом средний чек на подарки составляет всего 600 рублей.

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