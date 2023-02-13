Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у Курильских островов

Очередное землетрясение зафиксировали у Курильских островов. Как отметили в Единой геофизической службе РАН, магнитуда его была в районе 5,4.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Известно, что эпицентр землетрясения располагался на глубине в 100 километров. Все произошло в 08:57 по московскому времени (5:57 по Гринвичу — Прим. ред.).

Землетрясения в этом регионе происходят довольно часто. Последнее — 7 февраля текущего года. Его магнитуда была 5,8. Очаг залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.

Ранее 5-tv.ru писал о чудесных спасениях людей спустя неделю после землетрясения в Турции. Помогают в эвакуации несчастных даже животные. Некоторые приносят хлеб к домам, где под завалами могут находиться их хозяева.