Между улицей и приютом: как сегодня решают проблему бродячих псов в России

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В Госдуму внесен законопроект о запрете возвращать отловленных собак на улицы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru

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Российские законодатели вновь вернулись к вопросу бездомных животных.

Новый закон о бездомных собаках готовят в Госдуме. Депутаты хотят запретить отпускать животных на волю даже после стерилизации.

По мнению народных избранников, собака должна жить в приюте — пока для нее не найдется хозяин. Инициатива связана с новыми случаями нападения одичавших стай на детей.

Однако по мнению экспертов, эти благие намерения — далеки от реальности. Приютов на всех — просто не хватит. Сейчас только в одном Петербурге бродячих животных больше ста тысяч. В проблеме разбирался Василий Михеев. Результаты его работы — в видеосюжете на сайте 5-tv.ru.

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