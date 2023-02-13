Между знаменитостями разгорелся нешуточный спор. Правда, лично друг к другу они еще не обращались.

Скандально известная Ксения Собчак и певица Слава развязали настоящую войну в соцсетях. Все началось с публикации, в которой Слава раскритиковала уехавших звезд, назвав их предателями. В «черном списке» оказалась и Ксения Анатольевна.

«Предатели, лицемеры, трусы. А самое главное, юзают (используют — Прим. ред.) людей, зарабатывают на их доверии и сваливают. Посмотрите дату, когда Земфира* сделала свой большой концерт в России, и, заработав, сразу свалила. А Собчак, бегущая по границам…» — высказалась Слава в своем профиле.

Собчак не прошла мимо этих громких заявлений и пригласила певицу на интервью в честь годовщины начала спецоперации. Однако на это Слава грубо ответила неприличным жестом, при этом послав всех предателей матом.

«Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?» — написала Собчак.

Дойдет ли эта словесная перепалка до личной встречи — неизвестно. Оскар Кучера, например, согласился на интервью, и оказался в неловком положении — беседу нарезали так, как было выгодно интервьюеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак оправдалась за серьги в цветах флага Украины.

* — признана физлицом-иноагентом на территории РФ.