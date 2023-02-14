Курорт «Игора» признан самым популярным в Ленобласти
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За нынешнюю зиму там побывали более 100 тысяч туристов со всей страны.
Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru
Тысячи россиян открыли для себя новую любимую точку на карте страны. Это горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области.
Нынешней зимой количество отдыхающих на нем выросло на 13 процентов и перевалило за 100 тысяч туристов. Причем не только из Петербурга, но и из других регионов страны.
Например, трафик из одной Москвы составил 30% всех отдыхающих.
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