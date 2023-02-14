Курорт «Игора» признан самым популярным в Ленобласти

Тысячи россиян открыли для себя новую любимую точку на карте страны. Это горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области.

Нынешней зимой количество отдыхающих на нем выросло на 13 процентов и перевалило за 100 тысяч туристов. Причем не только из Петербурга, но и из других регионов страны.

Например, трафик из одной Москвы составил 30% всех отдыхающих.