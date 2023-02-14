Товарный поезд с химическими веществами сошел с рельсов

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На место немедленно выехали специалисты по охране окружающей среды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Крупная железнодорожная авария в американском штате Техас. Грузовик столкнулся с товарным поездом. С рельсов сошли 20 вагонов с бытовой химией. На место тут же вызвали специалистов по охране окружающей среды.

А в штате Огайо продолжается расследование другой железнодорожной катастрофы, которую окрестили местным Чернобылем. Там сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший опасные вещества. Жильцы ближайших населенных пунктов были экстренно эвакуированы. Позже им разрешили вернуться домой, но далеко не все решаются это сделать.

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