Неугомонным львам из сафари-парка предъявили обвинение в порче авто

Эпичная битва королей джунглей стала поводом для разбирательства! Не успели в Индонезии открыть новый сафари-парк, как в нем едва не случилась трагедия. Два льва настолько увлеклись дракой, что в один момент выбежали на дорогу, где находились десятки машин с посетители.

В процессе схватки одно из животных врезалось в автомобиль. Придя в себя от шока, владелец заявил об ущербе. После инцидента руководство парка решило срочно ужесточить правила посещения. А в страховой компании думают как возмещать ущерб и кому теперь предъявлять претензии.