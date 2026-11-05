Готовятся к худшему? В Иране допускают ядерный удар со стороны США
Трамп же уверяет: немедленной атаки не планируется.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefan Auth; 5-tv.ru
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В Вашингтоне рассматривают новые сценарии военной операции против Ирана. По данным The New York Times, центральное командование США уже просчитало несколько вариантов ударов. Дональд Трамп уверяет: немедленной атаки не планируется, но американские силы все-таки приведены в боевую готовность.
В Тегеране допускают даже ядерный удар. И жителей учат, как действовать в этом случае. Крреспондент «Известий» Насер Ашкери — о том, что еще изменилось в исламской республике в ожидании нового витка эскалации.
Вот такие массовые собрания сейчас не только на улицах Тегерана, но по всему Ирану. В течение восьми месяцев после того, как внешние силы объявили исламской республике войну, в иранском обществе произошли важные перемены. Главная — удивительная атмосфера солидарности.
Ускоренный курс начальной военной подготовки массово проходят даже девушки. Старшеклассницы и студентки осваивают оружие, в том числе «Орсис» — высокоточные винтовки российского производства с оптическим прицелом, такие использует Корпус стражей исламской революции. И ударные беспилотные системы.
— Изучаем управление дронами, тренируем скоростной спуск с помощью троса, навыки стрельбы.
— Решила участвовать! Само ощущение того, что я что-то делаю, защищаю страну вместо того, чтобы узнавать из новостей о погибших, приносит мне душевное спокойствие!
Жители готовы и к самому опасному развитию событий — применению противником ядерного оружия. Об этой угрозе тоже предупреждают. И теперь государственное телевидение подробно объясняет населению, что нужно делать, если произошел ядерный взрыв.
Паники нет, дефицита продуктов в магазинах тоже.
«Если начнутся удары по Тегерану или другим районам Ирана, люди смогут воспользоваться этими убежищами. Однако то, что мы наблюдаем сейчас, свидетельствует о том, что жители продолжают жить своей обычной жизнью. Они занимаются повседневными делами, и пока на улицах практически ничто не напоминает о приближении войны», — сказал корреспондент.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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