Путин призвал оградить россиян от угроз финансовой безопасности

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 31 0

Для этого могут быть организованы международные олимпиады.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Владимир Путин 5 ноября на торжестве по случаю 25-летия Федеральной службы по финансовому мониторингу заявил о необходимости оградить от угроз в сфере финансовой безопасности и молодое, и старшее поколение.

«Задача — защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», — приводит его слова материал.

Президент также поручил уделить внимание просвещению граждан. Одним из инструментов могут стать международные олимпиады по финансовой безопасности: они помогут повысить грамотность в этой сфере с помощью доступных и понятных методик.

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