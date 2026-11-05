«Это неправда»: возлюбленный Лерчек опроверг тревожные новости о блогере

Возлюбленный Лерчек опроверг сообщения о ее госпитализации

Вокруг состояния блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возникла новая путаница. Утром 5 ноября стало известно о срочной госпитализации блогера перед заседанием суда, однако ее возлюбленный Луис Сквиччиарини опроверг эти сведения на странице в социальных сетях.

«Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали», — заявил Сквиччиарини.

Он также подчеркнул, что адвокаты блогера не сообщали о ее помещении в больницу.

Поводом для сообщений о госпитализации стало отсутствие Чекалиной на заседании по пересмотру приговора. Накануне ее адвокат Константин Третьяков сообщил РИА Новости, что подзащитная не сможет прийти в суд по состоянию здоровья.

По словам Сквиччиарини, девушка проходит лечение дома.

Суд вынес решение без Лерчек

Московский городской суд рассмотрел ее апелляцию. Заседание прошло в закрытом режиме. По данным корреспондента 5-tv.ru из зала суда, инстанция оставила приговор без изменений.

Защита Валерии добивалась полного оправдания. Прокуратура, напротив, просила ужесточить наказание — назначить блогеру шесть лет лишения свободы условно и увеличить штраф до 1,2 миллиарда рублей.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

У защиты есть и еще одна важная задача. Адвокаты просят разрешить Валерии поездку в Китай, чтобы она могла продолжить лечение. Одна из местных клиник уже направила официальное приглашение. Ранее блогер рассказывала, что врачи рекомендовали ей рассмотреть CAR-T-терапию.

О тяжелом заболевании Чекалиной стало известно в марте 2026 года. У нее обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. С тех пор блогер периодически рассказывала подписчикам о лечении и самочувствии.

22 октября Валерия опубликовала эмоциональное видео, в котором сообщила о прогрессировании болезни. По ее словам, результаты ПЭТ-КТ показали увеличение метастазов в надпочечниках и яичниках, а также их повторное появление в легких. Чекалина рассказала, что готовится ко второй линии химиотерапии. Накануне заседания суда она прошла третий курс лечения.

Но обсуждение болезни быстро вышло за пределы медицинской темы. В социальных сетях одни пользователи поддерживали блогера, другие задавались вопросами о ее публичной активности. Весной 2026 года москвичка Алина Расковская сняла Чекалину в фитнес-клубе и удивилась, что та пришла на тренировку после сообщений о поездке на химиотерапию. Расковская опубликовала видео, после чего руководство клуба аннулировало ее абонемент. Валерия объясняла, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки.

Позднее блогер запустила собственный бренд нижнего белья и снялась в рекламной фотосессии. Одна из моделей, в частности, продавалась за 1 590 рублей.

Дело на сотни миллионов

Уголовное дело в отношении Валерии и ее бывшего мужа Артема возбудили в 2024 году. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года супруги вместе с Романом Вишняком перевели на счета иностранной компании в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Эти средства были получены от продажи фитнес-марафонов.

Как утверждает следствие, при переводе денег платежи оформляли как оплату информационных услуг, а банку предоставляли документы с недостоверными сведениями о целях операций.

Артема Чекалина Гагаринский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его защита обжаловала решение, но 21 октября Мосгорсуд оставил приговор без изменений. В последнем слове Артем говорил о состоянии бывшей супруги, матери его троих детей. По его словам, Валерия уже полтора месяца практически не вставала с кровати.

Апелляцию самой Чекалиной изначально планировали рассмотреть 17 ноября, однако заседание перенесли на 5 ноября из-за состояния ее здоровья.

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