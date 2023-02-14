На два дома: дольщику при задержке строительства могут оплатить съемное жилье
Дольщику при задержке строительства могут оплатить съемное жилье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Как работает новая схема и кто может рассчитывать по материальную поддержку?
Непунктуальные строительные компании будут за свой счет снимать временное жилье дольщикам, которые никак не могут дождаться новоселья. Оплачивать аренду обязал верховный суд — по иску из Подмосковья.
Как выяснили «Известия», случай хоть и единичный, но теперь шансов получить компенсацию за съемное жилье гораздо больше.
Правда, для этого придется обратиться в суд и доказать, что помимо будущей квартиры у дольщика жилья нет. Сейчас порядка 40 процентов новостроек сдают с задержками.
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