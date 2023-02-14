На два дома: дольщику при задержке строительства могут оплатить съемное жилье

Как работает новая схема и кто может рассчитывать по материальную поддержку?

Непунктуальные строительные компании будут за свой счет снимать временное жилье дольщикам, которые никак не могут дождаться новоселья. Оплачивать аренду обязал верховный суд — по иску из Подмосковья.

Как выяснили «Известия», случай хоть и единичный, но теперь шансов получить компенсацию за съемное жилье гораздо больше.

Правда, для этого придется обратиться в суд и доказать, что помимо будущей квартиры у дольщика жилья нет. Сейчас порядка 40 процентов новостроек сдают с задержками.