Температура ночью и сильный стресс: новые подробности состояния Костомарова

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Как стало известно источнику 5-tv.ru, минувшей ночью состояние чемпиона усугубилось высокой температурой. Медики предполагают, что вызвана она была перенесенным стрессом.

На сегодняшний день известно, что олимпийскому чемпиону удалили стопу, а также зачистили поражения на второй. Его пальцы рук давно вызывали опасения у врачей. К сожалению, кисти рук пришлось ампутировать, чтобы остановить распространение некроза.

Кроме того, сообщается, что медики смогли зачистить все пораженные участки на теле спортсмена. Если распространение некроза остановится, то Костомарова останется только снять с ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, как Роман Костомаров отреагировал на ампутацию, когда пришел в себя после операции.