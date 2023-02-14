Температура ночью и сильный стресс: новые подробности состояния Костомарова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 279

Перенесенное напряжение может негативно отразиться на здоровье. Что говорят медики?

Температура ночью и сильный стресс: новые подробности состояния Костомарова

Фото: Алексей Куденко / ТАСС

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Фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Как стало известно источнику 5-tv.ru, минувшей ночью состояние чемпиона усугубилось высокой температурой. Медики предполагают, что вызвана она была перенесенным стрессом.

На сегодняшний день известно, что олимпийскому чемпиону удалили стопу, а также зачистили поражения на второй. Его пальцы рук давно вызывали опасения у врачей. К сожалению, кисти рук пришлось ампутировать, чтобы остановить распространение некроза.

Кроме того, сообщается, что медики смогли зачистить все пораженные участки на теле спортсмена. Если распространение некроза остановится, то Костомарова останется только снять с ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, как Роман Костомаров отреагировал на ампутацию, когда пришел в себя после операции.

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Температура ночью и сильный стресс: новые подробности состояния Костомарова

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