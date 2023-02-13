Медсестра заявила о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации

Медсестра на условиях анонимности рассказала, какая реакция была у Романа Костомарова после того, как он отошел от наркоза. Об этом сообщает dni.ru.

Несмотря на то, что 46-летний Роман Костомаров дал добровольное согласие на ампутацию конечностей, его реакция после пробуждения от наркоза якобы была пугающей. Медсестра больницы рассказала, что у олимпийского чемпиона случилась настоящая истерика, он от ужаса и осознания случившегося буквально «рыдал на всю палату».

По словам медсестры, Костомарову сейчас необходима помощь психолога, чтобы справиться с трагедией, забота близких и отсутствие лишнего внимания.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января 2023 года из-за пневмонии. Его состояние стремительно ухудшалось и уже 12-го числа его ввели в кому. Позже было ощущение, что состояние Костомарова налаживается, 24 января он пришел в сознание. Однако инфекция распространилась на организм и нарушение кровообращения вызвало гангрену.

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Шестого февраля спортсмену ампутировали стопу на левой ноге и убрали некроз с правой. Первый тренер фигуриста Лилия Караваева сказала, что он сам дал на это согласие. Ситуация все еще остается тяжелой: из-за гангрены у него возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Кровь стала очень жидкой, поэтому высок риск инсульта, а в будущем и разрушение печени и почек. Врачи борются за жизнь 46-летнего Романа Костомарова. Есть риск, что из-за некроза тканей ему ампутируют пальцы на руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы. Некоторые издания писали, что из-за пневмонии Костомарову «ампутировали обе стопы». Однако левую стопу олимпийскому чемпиону ампутировали, а на правой только удалили некроз.