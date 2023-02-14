Вдова Иосифа Кобзона готовится к новой свадьбе: «Радуюсь»

В браке со своим мужем Нелли Михайловна прожила без малого 50 лет, пока их не разлучила смерть. Но и сейчас жизнь знаменитости наполнена смыслом.

Вдова знаменитого российского певца Иосифа Кобзона — Нелли Кобзон — готовится к свадьбе. Причем радостное событие уже не за горами. Правда, под венец пойдет не 72-летняя знаменитость, а ее внучка. И не одна.

«Мне предстоит еще три или четыре свадьбы. Жизнь продолжается! Род продолжается!» — поделилась она в интервью с изданием dni.ru.

Причем во всех случаях речь идет не о браке по расчету, как все еще часто принято у богатых и знаменитых. Все внучки известной четы собираются замуж в первую очередь по любви. Не менее большой и красивой, чем у старшей внучки Идель Рапопорт, которая три года назад связала себя узами брака с австралийцем Рани Брауди.

«У них так все красиво, что я, глядя на них, радуюсь», — призналась она.

Единственное, что сейчас тревожит вдову Иосифа Давыдовича — здоровье. После недавней госпитализации она даже решила повременить с физической нагрузкой — никакого бассейна и зарядки. Лучшее лекарство для знаменитости — покой и приятные эмоции. А остальное еще удастся наверстать, надеется она.

Нелли Кобзон была счастлива в браке с Иосифом Кобзоном почти 50 лет, и разлучила супругов только смерть. Вдова народного артиста была третьей женой знаменитости, но именно с ней певец обрел настоящее семейное счастье. Возможно, потому, что артист изначально выдвинул условие тогда еще будущей супруге — никакой карьеры и уважительное отношение к его близким. Нелли Михайловна свое обещание сдержала и посвятила все свободное время семье. Большую проверку на прочность она прошла и в самых сложных жизненных ситуациях, в том числе когда артист столкнулся с онкологическим заболеванием. До последней минуты Нелли Михайловна оставалась рядом с любимым мужем.

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