Пятый год скрывает имя: почему Эвелина Бледанс не торопится замуж

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Рита Миронова
Рита Миронова 31

Актриса Эвелина Бледанс отказывается выходить замуж за нового избранника

Пятый год скрывает имя: почему Эвелина Бледанс не торопится замуж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса говорит, что обожает своего кавалера. Но почему их отношения не оформлены официально и случится ли это когда-нибудь?

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что не торопится выходить замуж, несмотря на счастливые отношения с нынешним мужчиной. В эфире программы на федеральном телеканале 53-летняя знаменитость объяснила свою позицию.

«У меня каждая любовь заканчивается ЗАГСом. Сейчас пока я не тороплюсь оформлять отношения на бумаге. Надо оформлять, когда есть ребенок. Это необходимо, чтобы ребенок был в браке рожден. У меня сейчас этой потребности нет», — сказала Бледанс.

Однако она готова решиться на свадьбу, если придумает какое-то необычное и интересное торжество.

Эвелина Бледанс была замужем трижды. Каждый ее союз длился ровно семь лет. От первого мужа актера и режиссера Юрия не осталось ничего, от второго, израильского бизнесмена Дмитрия, остался наследник Николай. От последнего продюсера и режиссера Александра — сын Семен.

Последний роман актрисы длится пять. До сих пор публике не известно даже имя ее возлюбленного. Все подробности новых отношений Эвелина держит под надежным замком, объясняя, что не собирается «делиться своей любовью» со всеми, как было во всех предыдущих отношениях.

«Все это уже было. Зачем ходить по одним и тем же граблям?» — сказала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый возлюбленный Эвелины Бледанс умер в нищете.

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