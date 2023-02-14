На Камчатке будут судить главаря краевого филиала наркокартеля
Преступная группировка развозила запрещенные вещества в огромных объемах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко ; 5-tv.ru
На Камчатке будут судить руководителей и участников крупного наркокартеля. Они поставляли запрещенные вещества в десять регионов России — перевозили, фасовали, делали закладки. У них изъяли около 50 килограммов наркотиков.
Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд. Преступникам грозят долгие сроки за решеткой. Руководитель преступной сети заявил, что раскаивается в содеянном.
Читайте также
+1° 758 мм рт. ст.
69%
69%
73.86
0.23 79.34
0.67
0.23 79.34
0.67
Нашли ошибку?