Умер сценарист и продюсер «Секретных материалов»

Джефф Влэминг вдохновился работами мэтров и решил пойти по их стопам. Он был разносторонним человеком.

Продюсера и сценариста сериала «Секретные материалы» Джеффа Влэминга не стало в возрасте 63 лет, сообщает издание The Hollywood Reporter. Уточняется, что у Влэминга в 2021 году обнаружили онкологию. Последние несколько лет мужчина работал с сериалами CW «Сотня» и «Обломки» NBC.

Кроме того, в одном из интервью Влэминг говорил, что он «обожает» писать. Получив степень бакалавра, продюсер занялся сценариями, вдохновившись работами мэтров и посетив театральный класс. При этом Влэминг бросил работу арт-директора и уехал в Лос-Анджелес.

Кадр из сериала «Секретные Материалы», реж. Ким Мэннерс, 1993 г

Сначала он подготовил эпизоды для ситкома «Странная наука», а чуть позже приступил к третьему сезону «Секретных материалов», а также работал над последним. К слову, Влэмингу нравилось сотрудничество с режиссером Майклом Аптедом. Помимо основного творчества, сценарист был участником панк-группы.

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