Все. . . Все. . . Все! — Когда нужно бежать со старой работы без оглядки

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 384

Бизнес-коуч Денисова посоветовала срочно сменить работу при апатии и низких доходах

Все. . . Все. . . Все! — Когда нужно бежать со старой работы без оглядки

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Нереализованность в профессии — медленная смерть. Все начинается с маленькой апатии, а заканчивается глубоким кризисом.

Усталость, пассивность, апатия — признаки депрессивного расстройства у человека, но иногда не «волшебная» таблетка нужна человеку, чтобы выбраться из этого состояния, а новая работа. Та самая, которая наполнит жизнь новым смыслом. О том, что указывает на необходимость двигаться дальше, рассказала бизнес-коуч и основатель Академии пробуждающего коучинга Мария Денисова.

«Ключевой показатель того, что человек находится на своем месте —это желание создавать что-то новое, ведь мозг так устроен, что нуждается в созидании», — пояснила эксперт в интервью Газета.ру.

А бывает и так, что есть идеи, но никто их не слышит, не берет в расчет. В этом случае желание создавать, сворачивать горы на работе блокируется.

«На фоне этого обычно формируется новая нейронная связь в мозге, которая говорит, что инициатива не приветствуется», — добавляет Денисова.

В итоге причины, по которым человек все еще на той этой работе, банальные, но обоснованные — зарплата. У кого-то финансовые обязательства перед банком, кому-то нужно кормить семью, кто-то копит на отпуск. Но терпения держаться хватит до поры до времени, так что лучше его не испытывать.

Во-вторых, стоит обратить внимание на финансовый рост. Как давно вам прибавляли зарплату? Трудитесь несколько лет, в компании вы — незаменимый сотрудник, а кроме спасибо, ничего взамен. Может, хватит угождать другим и начать действовать в своих интересах?

«Если на протяжении нескольких лет работник не продвигаетесь на следующий уровень — ни в деньгах, ни в удовлетворенности жизнью — это явный показатель того, что он не на своем месте», — уверена коуч.

По ее словам, окончательно развеять все сомнения насчет привлекательности своей работы поможет один вопрос: а буду ли я счастлив заниматься этим без денежного вознаграждения? Отрицательный ответ — повод написать заявление и двигаться дальше. Время — ценный ресурс: будете просиживать — ничего взамен не получите, кроме депрессии, отчаяния и синдрома неудачника.

«Начните с анализа себя и ответьте самому себе на вопросы о том, что вы чувствуете на нынешнем рабочем месте. Отталкиваясь от ответа, удастся понять, где и как можно удовлетворить свою потребность в созидании», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал,  почему возникает кризис 40 лет и можно ли его избежать. 

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