ФСБ задержала лидера радикальной группировки в Севастополе

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Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы, если его вину докажут.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальной группировки. По данным спецслужб, 20-летний молодой человек организовал радикальное неформальное движение. Он также создал Telegram-канал, в котором призвал уничтожать российские объекты инфраструктуры и убивать военных.

Кроме того, летом прошлого года юноша попытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Молодому человек грозит до 15 лет тюрьмы.

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