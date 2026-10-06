Не такие как все? Почему молодежь выбирает аудиокассеты в эпоху цифровой музыки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Тренд связали с дефицитом осязаемых предметов в цифровую эпоху.

Почему молодежь снова выбирает аудиокассеты — новый тренд

Фото: www.globallookpress.com/Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

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Музыкант Борзенков: усталость от цифры — причина моды на аудиокассеты

Аудиокассеты переживают второе рождение, главным образом ими интересуется молодое поколение. Об этом в интервью Life.ru рассказал музыкант, диджей и аудиофил Михаил Борзенков.

По его словам, однозначного ответа на вопрос, почему так происходит, пока нет. Примерно два десятилетия назад в моду вернулся винил. Сегодня пластинки вновь стали одним из ключевых физических носителей музыки, а объемы продаж достигли уровня конца 1980-х. Борзенков называет это парадоксом: современные технологии обеспечивают куда более высокое качество звука.

По мнению музыканта, это формирует новую музыкальную среду вне шоу-бизнеса. Она дает исполнителям, не вписанным в поп-контекст, возможность создавать параллельную культурную реальность.

Любопытно, что к кассетам тянутся те, кто не застал их массового распространения. Отдельную роль играет доступность кассет. Виниловое производство требует куда больших вложений.

Сам Борзенков покупает кассеты малоизвестных отечественных электронных исполнителей, выпускающих музыку крошечными тиражами.

С точки зрения качества звука кассета остается крайне несовершенным носителем. Однако именно недостатки кассеты сделали ее любопытной и желанной.

«Кассета — идеальный инструмент, потому что она сильно искажает фонограмму. В этом она становится особенно ценной: носитель оказывается частью музыкального высказывания», — отметил Борзенков.

Некоторые современные релизы специально выпускаются небольшими тиражами на кассетах, причем поклонники покупают их даже тогда, когда слушают музыку преимущественно через стриминг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юмор подростков — не деградация, а эволюция языка.

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Не такие как все? Почему молодежь выбирает аудиокассеты в эпоху цифровой музыки

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